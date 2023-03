Festeggia il Mario Day con questo speciale Labyrinth di Super Mario in offerta

Quasi sicuramente conosci Labyrinth, il gioco da tavolo di successo in cui l’obiettivo è riuscire a catturare tutti i propri personaggi designati all’interno di un labirinto. Bene, oggi in occasione del Mario Day puoi acquistare questa speciale versione dedicata a Super Mario in offerta a 24,99 euro su Amazon.

Questa edizione include naturalmente tutti i personaggi dell’iconico franchise di videogiochi: Mario, Donkey Kong, la Principessa Peach, Luigi, Toad, Yoshi, Bowser e molti altri ancora. Perfetto per bambini e adulti, potrai divertirti con amici e parenti.

Il Labyrinth di Super Mario: ecco il divertentissimo gioco da tavolo

Le regole sono le stesse del famoso gioco base: con l’aiuto delle tessere labirinto mobili, avrai la possibilità di cambiare il labirinto ad ogni mossa sia per agevolare te nella ricerca dei personaggi che devi catturare, sia per ostacolare i tuoi avversari.

La confezione include il tabellone da gioco, 34 tessere labirinto, 24 carte del tesoro e 4 pedine. Ogni concorrente gira nel labirinto alla ricerca del suo obiettivo segreto cercando di evitare i tentativi di ostacolo posti dagli avversari che proveranno a cambiare il percorso.

Questa versione è tutta dedicata a Super Mario e, per festeggiare il Mario Day, puoi acquistarla solo per oggi in sconto a 24,99 euro. Non farti scappare l’occasione perché potrai ricevere il gioco a casa in tempo per il weekend.

