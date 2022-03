Festa per gli occhi: il nuovissimo Kindle Paperwhite in FORTE SCONTO

Voglia di leggere un libro? Hai trovato la tua copia in forma digitale a prezzo stracciato? Evita di utilizzare tablet e smartphone, dopo un po' le parole sembrano scritte doppia tanto che sforzi la vista. Se sei un lettore che ha voglia di sperimentare, non puoi che trovare questa promozione su Amazon giusta. Il nuovissimo Kindle Paperwhite è disponibile in sconto, ne approfitti al volo e te lo porti a casa con 119,90€ per non rischiare più di aver mal di testa allucinanti.

Non ti preoccupare, te lo dice una che con i formati cartacei ci è cresciuta: è una rivoluzione che amerai dal primo momento.

Le spedizioni? Veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Kindle Paperwhite: nuovo è ancora più bello

Finalmente è arrivato il glow up che tutti stavamo aspettando, te compreso. Il nuovissimo Kindle Paperwhite è diventato un po' più costoso, ma stai tranquillo che in termini di qualità e tecnologia è aumentato a dismisura.

Infatti ora ha delle features che prima trovavi sul modello Oasis che per giunta ha un prezzo che supera i 200 euro. Infatti non solo regoli la luminosità dello schermo, ma modifichi anche la temperatura per leggere agevolmente in ogni situazione.

Totalmente impermeabile te lo porti a spasso come vuoi, con i suoi 6,8 pollici di dimensione lo schermo è invidiabile. In più il design nuovo è moderno e ti fa immergere a più non posso nelle tue letture.

Con 8 GB di spazio ci conservi sopra una libreria che quella del Trinity College può solo osservare e compri direttamente dallo store ciò che ti serve.

Batteria che dura settimane intere senza mai temere niente.

Cosa aspetti? Acquista al volo il nuovo Kindle PaperWhite su Amazon a soli 119,90€. Lo ordini e nel giro di uno o due giorni arriva a casa tua senza alcun costo aggiuntivo.

Costo elevato? Lo paghi in 5 rate mensili offerte dallo stesso Amazon senza costi aggiuntivi, seleziona il metodo di pagamento.