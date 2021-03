Anche quest’anno ti sei ridotto all’ultimo secondo per fare un regalo al tuo papà, in occasione delle sua festa. Vero? Non andare in panico però, dai un’occhiata a queste 5 idee con consegna immediata: costano poco e faranno felice chi le riceverà. Le trovi tutte su Amazon.

Festa del papà: 5 idee regalo dell’ultimo momento

Si, i contenuti digitali. Sono proprio loro che renderanno felice il tuo papà e ti permetteranno di offrire un ottimo pensiero.

Non perdiamo altro tempo (siamo già in ritardo) e vediamo cosa c’è di economico e interessante per questa festa così speciale:

Gift card per appassionati di videogiochi: ce n’è per tutti i gusti e tutti i sistemi;

– PlayStation: card da 10€ a questo indirizzo;

– Xbox: 12,99€ per un mese di abbonamento a Pass Ultimate a questo indirizzo;

– Nintendo: card da 15€ da spendere a piacimento sullo store ufficiale a questo indirizzo; Microsoft Office 365: la licenza fino a 6 PC (anche per Mac) per un 1 anno in sconto a 59,99€; la trovi a questo indirizzo con download immediato; È tempo di proteggersi: perché non regalare qualcosa di decisamente utile come un antivirus? Con 21,99€ Porti a casa una licenza di 15 mesi per Norton 360 Deluxe 2021: puoi usarla su 5 dispositivi contemporaneamente, come PC, smartphone e tablet; la trovi a questo indirizzo; Una SmartBox: usciremo presto dalla zona rossa e allora perché non concedersi un momento di relax? Lo trovi a questo indirizzo a 29,99€, non si tratta di un download immediato, ma puoi mostrare al tuo papà il catalogo da dove potrà già scegliere come usare il suo buono; Cosa? Tuo padre non ha ancora un abbonamento ad Amazon Prime? Beh, è tempo di regalarglielo allora! A questo indirizzo puoi creargli un account, se già non ne ha uno, oppure abbonarlo per un anno; i vantaggi non sono solo nelle spedizioni rapide: avrà accesso a spazio di archiviazione per le foto, musica in streaming e ai contenuti di Prime Video, mica poco!

Insomma, anche all’ultimo secondo, un regalo per la festa del papà puoi facilmente trovarlo e anzi: si tratta di regali decisamente più utili del classico portachiavi o – per favore, no! – della targa dedicata al “papà migliore del mondo” (si, le fanno ancora, guarda!).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone