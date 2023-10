Festa Offerte Prime: sconto SHOCK di 700€ per OPPO Find X5 Pro

La Festa delle Offerte Prime non potrebbe partire con un’offerta Amazon più ghiotta di quella odierna in ambito mobile: l’ottimo top di gamma OPPO Find X5 Pro è in vendita al prezzo più conveniente di sempre con uno sconto immediato del 54%. Infatti, spendendo la cifra di appena 599€ con un calo di prezzo di ben 700€, hai a portata di mano un device di altissimo livello sotto tutti i punti di vista.

Al prezzo di un comune smartphone di fascia media, infatti, OPPO Find X5 Pro ti offre un design di altissimo livello, una scheda tecnica potentissima e un comparto fotografico capace di sorprenderti scatto dopo scatto.

Impossibile lasciarsi scappare OPPO Find X5 Pro su Amazon con il 54% di sconto

OPPO Find X5 Pro monta un eccellente pannello AMOLED super smooth a 120Hz da 6.7” con animazioni fluidissime e una resa cromatica spettacolare, mentre sotto il cofano il potentissimo processore octa core a marchio Qualcomm è affiancato da una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80W. Sul retro, inoltre, un modulo fotografico multiplo è capeggiato da un sensore principale da 50MP per foto e video sempre al top anche in condizioni di scarsa luminosità.

Oggi hai finalmente a portata di mano uno tra i migliori smartphone Android premium degli ultimi mesi: metti subito nel carrello di Amazon il device a marchio OPPO e preparati a un’esperienza di utilizzo superlativa. Ricordati di acquistarlo entro oggi per riceverlo già nella giornata di domani senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.