Festa Offerte Prime: lo STRAORDINARIO Google Pixel 7 giù del 20%

Google Pixel 7 è protagonista di una validissima offerta di Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. Infatti, fino alla giornata di domani 11 ottobre, il device Android a marchio Google crolla del 20% fermandosi al prezzo shock di 519€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Lo smartphone Android del colosso di Mountain View non ha quasi bisogno di presentazioni: rappresenta la tua migliore occasione per sperimentare l’esperienza Android nella sua forma più pura e vantaggiosa.

Google Pixel 7 è tuo con 130€ di sconto su Amazon: occasione imperdibile

Bello, curato e con un design unico e inimitabile, Google Pixel 7 monta un bellissimo pannello OLED da 6.3” super smooth a 90 Hz con animazioni sempre fluide e una spettacolare calibrazione dei colori. Sotto il cofano il processore octa core Tensor G2 avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre le funzionalità smart della IA (Intelligenza Artificiale) ti aiutano a destreggiarti nei tuoi impegni quotidiani senza fatica.

Se c’è un aspetto che rende Google Pixel 7 un device da non lasciarsi scappare, questo è sicuramente il comparto fotografico: il device, infatti, monta un modulo multiplo con un sensore principale da 50MP in grado di sorprenderti con foto mozzafiato e video sempre ad altissima risoluzione.

Inutile girarci intorno: lo smartphone a marchio Google in offerta su Amazon rappresenta la tua migliore occasione per stringere tra le mani uno dei migliori device Android del momento a un prezzo finalmente molto conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.