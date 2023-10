Festa Offerte Prime: il mediogamma TOP HONOR Magic5 Lite giù del 23%

HONOR Magic5 Lite 5G è senza ombra di dubbio una delle più interessanti offerte su Amazon in questa giornata sulla Festa delle Offerte Prime. Infatti, sfruttando il calo di prezzo scioccante del 23%, il terminale Android del colosso cinese quest’oggi lo paghi appena 299€ – stiamo parlando di un risparmio di ben 90€.

Bello, sottile, leggero e con un design che ricalca perfettamente le scelte stilistiche dei top di gamma Android di questi ultimi tempi, lo smartphone a marchio Redmi è pronto fin da subito a soddisfare le tue personali esigenze.

Prezzo regalo su Amazon per il mediogamma HONOR Magic5 Lite 5G

Nonostante il vertiginoso calo di prezzo HONOR Magic5 Lite 5G monta un eccellente pannello FullView da 6.67” a 120Hz per animazioni super fluide in ogni momento della giornata, un potente processore octa core con 8 GB di RAM e una mega batteria da 5100 mAh con un’autonomia lunga un giorno intero.

Inoltre, proprio come i top di gamma Android, anche il device a marchio HONOR monta un comparto fotografico principale da urlo con un sensore da ben 64MP per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Insomma, cosa stai aspettando? Sfrutta immediatamente la Festa delle Offerte Prime per acquistare lo smartphone HONOR a prezzo regalo; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.