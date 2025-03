Festa Offerte Primavera, è SVUOTA LOCALI Amazon Basics: tutto da 3,94€ a 13€

La Festa delle Offerte di Primavera partirà ufficialmente il prossimo 25 marzo e durerà fino al 31 del mese. Tuttavia, ci sono alcune promozioni già attive che risultano incredibilmente interessanti e assolutamente da non perdere. Protagonisti di questa selezione sono i prodotti a marchio Amazon Basics. Articoli di grande qualità, che mettono insieme anche un prezzo super contenuto.

In questo momento, il loro costo è ancora più basso grazie a sconti a tempo decisamente interessanti. Continua a leggere per scoprire le opportunità attive in questo momento e approfittane rapidamente.

Spillatrice in kit con mega scorta da 1000 punti metallici a 3,94€.

Scorta di 10 gomme da cancellare classiche bianche a 4,78€.

Matite portamine, confezione da 48 unità a 5,08€.

Coppia di orgnizer per cassetti a 5,78€.

Set di 24 penne a sfere a 5,79€.

Lavagna magnetica cancellabile, con pennarello e spugnetta, a 8,15€.

Porta scope (e simili) da parete a 9,74€.

Set di 3 tappetini da forno in silicone (di diverse misure) a 10,77€.

Supporto porta PC fino a 13″, con sistema richiudibile salvaspazio a 11€.

Set di levachiodi da 4 pezzi a 11,05€.

Gancio portacravatte con 20 posti a 11,20€.

Mega scorta di 150 matite, già temperate, a 12,13€.

Inizia a fare shopping risparmiando, con questo ottimo anticipo della Festa delle Offerte di Primavera dedicato agli articoli Amazon Basics. Sii veloce però: le scorte disponibili solo limitate a pochi pezzi.

Ti ricordiamo che l’inizio ufficiale del mega evento promozionale è previsto per il 25 marzo e avrai tempo fino al 31 dello stesso mese per trovare le promozioni perfette per te.