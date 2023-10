Festa delle Offerte Prime: migliori auricolari in offerta

Se anche tu sei un cliente Prime e hai deciso di approfittare di questi due giorni fantastici allora dai un’occhiata alla nostra selezione dei 5 migliori auricolari in offerta. Abbiamo deciso di selezionare modelli differenti e anche con diversi costi. Ovviamente per beneficiare delle promozioni durante la Festa delle Offerte Prime devi essere abbonato al servizio. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Festa delle Offerte Prime: 5 auricolari scontatissimi

La nostra prima scelta ricade assolutamente sulle mitiche Xiaomi Redmi Buds 4 Lite perché hanno un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale. Infatti le potrai averle a soli 15,90 euro, invece che 34,99 euro. Sono wireless e godono della cancellazione del rumore, sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP54 e hanno una mega batteria che dura fino a 20 ore.

Se invece sei alla ricerca di un modello non wireless allora devi sicuramente acquistare House of Marley. Hanno un bellissimo design e driver dinamici da 9 mm per un suono ricco e coinvolgente. Ottimo isolamento acustico e molto comode, grazie a morbidi cuscinetti. Inoltre possiedono un cavetto che non si aggroviglia. Sono tue a soli 12,99 euro, anziché 19,99 euro.

Cambiamo ancora, ritornando su auricolari wireless ma tenendoci sempre bassi di prezzo. Abbiamo quindi le OPPO Enco Buds 2 che offrono una connessione molto stabile e senza latenza. Sono comodissime, possiedono la cancellazione del rumore in chiamata e hanno una batteria in grado di durare per 7 ore con una singola ricarica. Acquistale a soli 18,99 euro, invece che 49,99 euro.

A questo punto facciamo un salto di qualità notevole e viriamo sulle bellissime e innovative Samsung Galaxy Buds Live. Questi auricolari wireless godono di un suono eccezionale e, grazie alle prese d’aria, non ti sembrerà nemmeno di averle. Pesano appena 5,6 g e hanno un’autonomia fino a 29 ore grazie alla custodia. Le puoi avere a 59 euro, anziché 189 euro.

Facciamo di nuovo un cambio di estetica e innovazione con gli spettacolari Beats Flex. Questi auricolari si distinguono per il loro design che ti permette di lasciarli intorno al collo quando non ne hai bisogno. Sono magnetici e garantiscono il massimo del comfort. Possiedono il chip Apple W1 per garantire una connessione eccezionale e fino a 12 ore di ascolto. Mettile nel tuo carrello a soli 64,99 euro, invece che 89,95 euro.

