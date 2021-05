C’è ancora una manciata di ore per fare il regalo perfetto per la festa della mamma e far si che arrivi in tempo. Questo smartwatch raffinato ed elegante arriva in 24 ore e costa appena 41,99€ su Amazon: occasione top. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Festa della mamma: smartwatch in super offerta

Bellissimo e completo. Questo wearable, abbinabile sia ad Android che ad iOS, farà felice chiunque lo riceverà perché è in grado di mettere insieme bellezza estetica e tecnologia.

Infatti, è un dispositivo al quale non manca un ampio display touchscreen a colori, dove potrai leggere tutte le informazioni che ti servono. Inoltre, è un monitor per la salute, con funzionalità come quella di saturimetro, di cardiofrequenzimetro e anche grazie alla possibilità di controllare la qualità del riposo notturno.

Infine, se mamma è una sportiva, questo dispositivo è perfetto: basterà che lo tenga al polso mentre si allena per misurare tutte le performance.

Insomma, questo smartwatch raffinato è il regalo perfetto per la festa della mamma. Adesso costa anche pochissimo su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratis per i clienti Prime. Attenzione però: perché arrivi in tempo, devi ordinarlo subito.

