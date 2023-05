Festa della mamma 2023: 5 regali fino a 25€ per renderla (davvero) felice

Quando ero più piccola c’era la tendenza a regalare per la festa della mamma cose per la casa, elettrodomestici, qualche pentola o magari un set di bicchieri. Niente di più sbagliato a mio avviso. La mamma è una persona che ami tantissimo, colei che ti ha dato la vita, ma è un individuo. Anche se spesso se ne occupa principalmente lei, non è solo la custode del focolare: è una persona con interessi e desideri.

Nel suo giorno, se vuoi farle un regalo dedicalo a lei e non alle attività che svolge per la famiglia. Scegli qualcosa che possa piacerle davvero, che le torni utile. Non è necessario investire un patrimonio, basta saper scegliere l’idea giusta. Guarda queste 5 proposte che su Amazon costano meno di 25€ e arrivano a casa con spedizioni veloci e gratis, offerte dei servizi Prime. Scegli quella che preferisci velocemente però, c’è poco tempo per completare gli ordini.

Festa della mamma 2023: ottimi regali a meno di 25€

Questa bellissima borraccia di Pantone è di altissima qualità, innanzitutto. Una capienza di mezzo litro e la capacità di mantenere calde o fredde le bevande per molte ore. Elegante e raffinata nel design, nel tappo nasconde un cuore tech: c’è un display che si attiva col tocco e anche un termometro integrato. Basta sfiorare lo schermo per leggere in tempo reale la temperatura precisa all’interno del recipiente. In questo modo, è possibile sempre con precisione se tue bevande sono calde o fredde al punto giusto. Un prodotto bellissimo a livello estetico, ma anche particolarmente utile. Prendila in sconto a 16€.

Questo non è un normale blocco degli appunti. Si tratta di un prodotto specialissimo che permette di scrivere, eventualmente digitalizzare il contenuto tramite la fotocamera dello smartphone e un’applicazione, e poi di cancellare tutto e ricominciare. Una sorta di taccuino smart, che riduce gli sprechi di carta e permette di prendere note praticamente all’infinito. La possibilità di portarle in digitale, tramite una semplice fotografia con il tuo device, permette di creare un vero e proprio archivio digitale delle proprie note. Esteticamente, grazie alla pratica custodia, risulta un prodotto molto gradevole ed è disponibile in diversi colori. In kit arriva con la penna, una piccola pezza, e altri accessori. Accaparratelo in promozione a 18,70€ (spunta il coupon in pagina): edizione rosa e celeste oppure versione marrone chiaro.

Un paio di auricolari Bluetooth di alta qualità, come questo modello di OPPO, torna decisamente utile in una marea di contesti. Non è necessario che la tua mamma sia particolarmente appassionata di musica, perché decida di comprare un prodotto come questo. Banalmente, si tratta di un accessorio che torna e incredibilmente utile per esempio per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Il design in Ear delle cuffiette consente di migliorare la qualità audio, ma anche di indossarle per molte ore senza avvertire alcun fastidio. Questo modello, seppur in supersconto in questo momento, e di eccezionale qualità e garantisce anche un’ottima autonomia energetica. Se fosse per me, chiunque dovrebbe possedere un paio di auricolari Bluetooth ed è un regalo che amo fare. Portali ora a casa a 19,99€ appena (sconto del 60%).

Il trovatutto firmato filo è la soluzione ideale per chi teme di perdere oggetti personali importanti come chiavi, borse oppure zaini. Tramite la connessione Bluetooth allo smartphone, utilizzando una speciale applicazione, permette di sapere in tempo reale la posizione dei propri oggetti oppure l’ultima posizione nota quando l’abbinamento allo smartphone era attivo. Un prodotto intelligente, che nel caso in cui ci si allontanasse dal tracker, farebbe arrivare una notifica proprio sul dispositivo: in questo modo è impossibile dimenticare gli effetti personali ai quali si tiene di più. Di questa marca ne sono stati venduti tantissimi in tutto il mondo: la loro qualità è ormai indiscussa. Un prodotto particolarmente utile, che mette la tecnologia al servizio del quotidiano. Prendilo in promozione a 24,99€.

Per finire, il mini powerbank. Non è una classica batteria portatile è il motivo è semplice: si tratta di un modello incredibilmente compatto, che non ha bisogno di alcun cavo per funzionare e che si collega direttamente alla porta di ingresso dello smartphone, diventando con lui un tutt’uno. Dunque, minimo ingombro e raddoppio dell’autonomia energetica del dispositivo assicurata. Per una mamma che magari è tutto il giorno fuori casa, questo regalo è certamente un prodotto che apprezzerebbe particolarmente. Prendilo in promozione a 15€ in versione per Android (USB C) oppure a 17,50€ in edizione per iPhone. In entrambi i casi, ricorda di attivare il coupon in pagina per ottenere la promozione.

Insomma decisamente queste 5 idee regalo per la festa della mamma 2023 sono belle e ora più economiche che mai su Amazon. Si tratta però di prodotti in sconto per un periodo limitato. Considerando che la festività è in arrivo, il mio consiglio è di completare velocemente i tuoi ordini così da ricevere tutto al minimo prezzo possibile e con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

