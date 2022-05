Festa della mamma 2022: 5 regali a meno di 50€ che amerà (sul serio)

Partiamo sfatando un mito: non è vero che per la festa della mamma è necessario regalare oggetti per la casa o per la cucina. La donna che ti donato la vita, rimane donna anche dopo questo meraviglioso atto. Quindi, per celebrarla, offrirle qualcosa di personale non è una cattiva idea.

Per l’impastatrice o la scopa elettrica c’è sempre tempo, anzi: se non te la chiede, lascia che l’acquisti da sola, quando le serve. In questa guida troverai 5 idee regalo che secondo me sono molto interessanti e adatte a una fascia d’età super ampia. Prevalentemente tecnologia, ma niente che sia da nerd. Rimarrai sorpreso scoprendo che il suggerimento che più mi piace è il numero 5, che di tech ha niente: ce l’ho ed è una coccola alla quale non so più rinunciare.

Ogni idea la trovi su Amazon. Ho scelto solo prodotti con spedizioni rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Festa della mamma 2022: idee regalo per non sbagliare

Una piccola lista di suggerimenti, che ti semplificheranno la scelta del pensiero. Abbina un fiore a qualsiasi dono sceglierai di fare, sarà di certo molto apprezzato.

1 – Huawei Band 6 rosa a 39,99€. Uno smartband bellissimo sotto il punto di vista estetico e abbastanza sottile da non risultare fastidioso al polso. Ottimo il display, che è super ampio, seppur stretto e allungato. Perfetto per la gestione delle notifiche dal polso, ha anche una serie di funzioni dedicate a sport e salute, come la misurazione del battito cardiaco e della quantità di ossigeno nel sangue.

2 – Auricolari TWS QCY T13 a 26,24€ (in offerta lampo). Bellissimi, potenti e dotati di design in ear. Si abbinano velocemente allo smartphone e non solo: la presenza della tecnologia cancellazione del rumore li rende perfetti sia per parlare al telefono che per ascoltare musica.

3 – Mini serra idroponica per fare l’orto in casa a 44,90€. Se la tua mamma ha il pollice verde, e le piace il giardinaggio, questo prodotto è perfetto per permetterle di avere una piccola coltivazione urbana, super semplice da far crescere. Un prodotto molto di moda in questo periodo, che ha tutto quello che serve per partire.

4 – MyLaica, la borraccia filtrante smart, a 17,19€ con un 1 filtro in omaggio. Un prodotto molto particolare, che permette di bere acqua del rubinetto (purché potabile) godendo però di un ottimo gusto e residuo fisso bassissimo. Essenzialmente, si tratta della versione portatile delle ormai celebri caraffe filtranti. Questo modello ha anche un cuore smart: quando cambi il filtro, puoi scansionare il QR code che lo accompagna e ne tieni sotto controllo la durata (che è di un mese o 120 litri d’acqua filtrati) tramite app. Un oggetto di design, oltre che utile e interessante.

5 – Woodwick Ellipse, la candela profumata che simula i rumori del camino, a 32,38€ nel formato più grande. Lo so bene cosa ho precisato in apertura di questo articolo: “niente prodotti per la casa”. Infatti non lo è: con questa candela coccoli chi la riceve e io ne sono testimone. Una fragranza intensa, che si diffonde immediatamente nell’ambiente, e uno stoppino unico. Si, perché è in legno e – quando è acceso – simula lo scoppiettio dei legnetti nel camino. Onestamente, sono stata ben felice di riceverla come regalo e – se sei a corto di opzioni – il mio unico consiglio è: sceglila e il successo è assicurato. Sappila presentare però: quando la apri, accendila insieme a lei e valorizza, oltre alla fragranza, il suono che farà lo stoppino.

Bene, adesso hai 5 belle idee – tutte di ottime marche – a meno di 50€. Non sarà difficile scegliere il regalo perfetto per la festa della mamma 2022. Se poi ci aggiungi che tutti i prodotti sono su Amazon, e arrivano velocemente a casa con spedizioni gratis Prime, allora lo stress è azzerato.