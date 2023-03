Festa del Papà: su ePRICE una marea di regali sotto i 50€

Non hai ancora trovato il regalo giusto per la Festa del Papà? Non preoccuparti, sei ancora in tempo, dopotutto la ricorrenza si festeggia il prossimo 19 marzo, mancano quindi ancora oltre due settimane. Anzi, è un bene che fino ad oggi non hai ancora acquistato nulla, così potrai approfittare dei tantissimi regali sotto i 50 euro di ePRICE per rendere felice tuo padre da una parte e il portafoglio dall’altra.

Festa del Papà ePRICE: tagliacapelli professionale a 14€

Il primo prodotto che ti consigliamo per i regali sotto i 50 euro di ePRICE è il tagliacapelli, regolabarba e rasoio professionale RG, con lama a T di precisione per ottenere linee meticolose e pulite. La batteria è ricaricabile e ha una durata di circa 3 ore.

Festa del Papà ePRICE: profumo da uomo Yodeyma a 27,80€

Il secondo articolo che ti suggeriamo per la Festa del Papà è il profumo da uomo Yodeyma (Terre d’Hermès – Hermès). Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili. Ideale per un uomo classico e virile, in grado di esaltare la sua spiccata sensibilità, con note di pompelmo, geranio e patchouli. Venduto in confezione da 100ml.

Festa del Papà ePRICE: trapano avvitatore Bakaji a 39,90€

Un’altra offerta sotto i 50 euro per la Festa del Papà è quella che ha per protagonista il trapano avvitatore Bakaji, in vedita su ePRICE al prezzo di 39,90 euro. Ottimo per forare laterizio, plastica, legno e metallo, oltre che per serrare e svitare viti. Si distingue dagli altri trapani per la sua linea moderna e pulita, mantenendo potenza, maneggevolezza e versatilità.

Se hai un budget limitato ma vuoi ugualmente fare un figurone durante la prossima Festa del Papà, fai la tua scelta tra i tantissimi regali sotto i 50 euro che trovi su ePRICE a questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.