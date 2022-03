Festa del papà: aforismi e frasi d’auguri da inviare su WhatsApp

La festa del papà non è solo un giorno speciale in onore di chi ci ha cresciuto, ci è stato vicino e ci ha letteralmente insegnato la vita, rimettendoci in carreggiata dopo ogni momento di incertezza. Questa è anche l’occasione giusta per ribadire quanto profondo sia l’affetto nei confronti del proprio padre.

Un piccolo gesto, come l’invio di aforismi o frasi d'auguri su applicazioni di messaggistica come WhatsApp, può fare la differenza e, perché no, provocare anche un inaspettato attimo di commozione. L’idea ti stuzzica ma sei a corto di fantasia? Nessun problema, ci pensiamo noi.

Migliori aforismi e frasi d’auguri da mandare su WhatsApp per la festa del papà

Goditi questa selezione di messaggi con cui stupire, e magari emozionare, “il tuo vecchio” nel giorno a lui dedicato:

“Che la tua mano e la tua saggezza possano accompagnarmi ancora per tanti… tanti anni. Auguri papà.”

“Spero in futuro di essere un genitore speciale, tanto quanto lo sei stato tu per me. Buona festa del papà.”

“Sei il mio porto sicuro, la mia più grande certezza, il sostegno che non mi è mai mancato e la guida da cui non smetto mai di imparare. Auguri mio adorato papà.”

“Mamma ti ha scelto come compagno di vita: ha subito capito che saresti stato un papà meraviglioso, ed aveva ragione. Auguri di cuore.”

“Ogni volta che sono felice, la prima persona a cui penso sei tu perché mi hai reso felice. Ed ogni volta che sono triste, la prima persona a cui penso sei di nuovo tu perché puoi sempre rendermi felice. Visto che potere hai? Buona festa del papà.”

Proseguiamo ora con cinque tra i più begli aforismi che potrai inviare su WhatsApp per la festa del papà:

“Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà.” (Anne Geddes)

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre.” (Gabriel García Márquez)

“Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno possa dare ad un’altra persona: ha creduto in me.” (Jim Valvano)

“Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono un sostegno forte per tutta la vita.” (Ama H. Vanniarachchy)

“Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani.” (Reed Markham)

Sperando che i nostri consigli vi siano stati utili per un gradito messaggio da condividere su WhatsApp, vi auguriamo di trascorrere una meravigliosa festa del papà in compagnia dei vostri cari.