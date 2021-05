Il caldo si inizia a far sentire? Il ventilatore Xiaomi è in offerta su Amazon a soli 44,74€. Il ribasso del 44% corrisponde a uno sconto di 35,25€ che quasi dimezza il prezzo di listino.

Le spedizioni sono operate in tutta Italia e hanno un costo di circa 16€.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan: il ventilatore minimal chic

Un ventilatore in più in casa non fa mai male. Xiaomi e il suoi Mi Smart Standing Fan vantano il design inconfondibile della società che in poche linee danno vita a un prodotto semplice eppure elegante.

Nella sua colorazione bianca ghiaccio, il ventilatore è ideato per fornire una piacevole brezza rinfrescante. Il suo pezzo fondamentale è costituito da un totale di sette pale. Queste ruotando creano un flusso d’aria costante e forte, ma non troppo impertinente.

Con un asta regolabile, lo strumento può essere regolato a proprio piacimento. Se abbassata al massimo, la fan può essere apposta su un mobile, altrimenti se allungata al suo massimo può essere sistemata comodamente per terra.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, il motore ha tre velocità preinstallate. Può essere attivata anche la modalità sleep per un flusso leggero adatto alla notte.

In conclusione, l’intera parte superiore ruota fino a 90° per coprire tutta la stanza in cui è montato. Il suo grado di rumorosità non è elevato e ciò lo rende un prodotto degno di nota.

Puoi acquistare lo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C su Amazon a soli 44,74€ nella sua colorazione bianco. Acquistalo oggi e ricevilo in circa una settimana sia che tu sia abbonato a Prime che cliente standard. Le spedizioni hanno un costo specifico di 16,81€. È possibile aggiungere un periodo di garanzia aggiuntivo a partire da 5,09€ all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

