Fastweb: PROMO Black Friday ora a 5,95€ per TUTTI!

Fastweb ha lanciato oggi in occasione del Black Friday la sua offerta, valida per tutti, con un costo mensile pari a meno di 6 euro al mese.

Fastweb Black Friday: i dettagli

A differenza, dunque, della precedente promozione Mobile Light a 4,95€, attivabile solo contestualmente all'attivazione della Fibra, questa può essere acquistata da tutti i clienti.

Nello specifico, l’offerta offre 50 Giga di traffico internet in 5G, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e 100 SMS sempre verso qualsiasi gestore. Il tutto ad appena 5,95 euro ogni mese.

Il prezzo è bloccato per ben 12 mesi, questo significa che l'MVNO in questione non applicherà aumenti su tale tariffa durante il primo anno.

Tutte le offerte di Fastweb offrono un'interessante opzione per utilizzare il traffico anche in roaming e non solo quello europeo. In questo caso, sono inclusi 4 Giga di traffico internet, 500 minuti di chiamate verso tutti e 100 SMS ogni mese in Svizzera, Regno Unito ed in tutta Europa.

La Fastweb Mobile Light può essere ricaricata mensilmente sia tramite addebito automatico sia facendo le tradizionali ricariche manuali da tabacchino.

Costi ed altro

La Fastweb Mobile Light è attivabile fino al 17 Novembre 2021 con SIM e attivazione gratuita. L'offerta è valida sia per nuove utenze che per portabilità da altri gestori.