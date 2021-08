Fastweb ha lanciato proprio oggi la sua nuova tariffa Mobile Light, attivabile solo per alcuni giorni.

Fastweb Mobile Light: i dettagli

La promozione o in quesitone è disponibile solo per chi richiede contestualmente l’attivazione delle offerte per avere internet a casa denominate Fastweb Casa e Casa Light, attivabili a partire da 24,95€ mensili.

Nello specifico, l’offerta offre 50 Giga di traffico internet anche in 5G, minuti senza limiti verso tutti e 100 SMS sempre verso qualsiasi operatore. Tutto questo a soli 4,95 euro al mese.

Con questa tariffa il bundle disponibile in roaming gratuito non è disponibile solo in Unione Europea.

Come le altre promozioni della gamma Fastweb Mobile è possibile navigare ed effettuare chiamate in tutti i paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera. Nello specifico, sono compresi 4 Giga di traffico dati, 500 minuti di chiamate e 100 SMS ogni mese come se foste in Italia.

Inoltre, anche questa promo low-cost include 3 mesi di Discovery+ senza obbligo di rinnovo.

Costi ed altro

La Fastweb Mobile Light è attivabile solo per chi decide di sottoscrivere un offerta che prevede internet a casa. Tale tariffa è disponibile sia online che nei negozi aderenti fino al 26 Agosto 2021, sia in portabilità sia per chi attiva una nuova numerazione.

