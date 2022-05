Fastweb: Offerta Casa con Modem a 25,95€

L’offerta Casa di Fastweb mette a disposizione la connessione ad internet illimitata con il Modem incluso a meno di 26 euro al mese con anche i corsi della Fastweb Digital Academy. Vediamo dunque tutti i dettagli di questa promozione in scadenza il 24 Maggio 2022.

Fastweb Offerta Casa: i dettagli

La promo in questione offre internet flat 24 ore su 24 fino a 2,5 Gigabit, chiamate a consumo, l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy e il Modem FASTGate incluso. Tutto questo ad un prezzo davvero interessante. Stiamo parlando di 25,95 euro al mese. Il prezzo è chiaro e senza sorprese, proprio come tutte le tariffe di Fastweb.

La Fastweb Casa Light, questo il nome della tariffa che stiamo affrontando oggi, ha anche un’opzione che include la possibilità di provare la connessione per 30 giorni. In caso di insoddisfazione, il gestore controllato dalla svizzera Swisscom rimborserà tutto il periodo utilizzato.

Come potete vedere, le chiamate sono incluse a consumo. Il costo delle chiamate è di 15 centesimi al minuto sia per le telefonate verso cellulari sia per quelle verso i fissi di tutto il territorio nazionale. A tutto questo, ricordiamo, che Fastweb offre la possibilità di accedere gratuitamente ad alcuni corsi della sua Digital Academy.

In convergenza, inoltre, è possibile aggiungere una SIM a 7,95 euro al mese con 150 Giga di internet in 5G, minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e 100 SMS. Sia l’eventuale SIM da aggiungere opzionalmente che l’intera offerta Casa Light è gestibile in autonomia tramite app MyFastweb disponibile sia per dispositivi Android sia per gli iPhone.

Costi ed altro

La tariffa Fastweb Casa Light è attivabile QUI senza costi iniziali solo fino al 24 Maggio 2022. Ricordiamo, che è possibile usufruire dei 30 giorni di prova per testare la connessione nella propria abitazione. In caso di non soddisfazione sarà possibile recedere senza penalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.