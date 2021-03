Ritorna disponibile per poche ore sul sito dell’operatore la promo Fastweb NeXXt Mobile 5G a meno di 8 euro al mese con SIM e attivazione completamente gratis. Inoltre, è possibile richiedere l’attivazione della Fibra a soli 29,95 euro al mese.

Fastweb NeXXt Mobile 5G: i dettagli

La promozione gode di 70 Giga di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 100 SMS al costo mensile di 7,95 euro.

Oltre ai minuti nazionali è possibile chiamare illimitatamente anche verso 60 paesi esteri quali Romania, Francia, Germania, Svizzera, USA, Marocco, Cina ed altri.

L’offerta dispone di 4GB di internet, 500 minuti e 100 SMS per il roaming europeo. Inoltre, il bundle dedicato può essere utilizzato in Regno Unito ed anche in Svizzera. Il costo dell’offerta può essere addebitato su metodo di pagamento oppure tramite credito residuo.

NeXXt Mobile 5G comprende nel suo canone mensile anche il servizio di Segreteria Telefonica e di Reperibilità.

Costi ed altro

La NeXXt Mobile 5G di Fastweb non ha vincoli contrattuali né costi nascosti. La promo è valida sia per nuove numerazioni sia tramite portabilità del numero. Inoltre, acquistando la tariffa online è compresa anche la spedizione della SIM e il costo di attivazione. Con questa offerta è davvero tutto gratuito, il problema è che scade a breve!

