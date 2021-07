Fastweb con la sua NeXXt Casa Light offre la sua connessione illimitata a casa fino a 2.5 Gigabit a meno di 28 euro al mese.

Fastweb NeXXt Casa Light: i dettagli

La promozione mette a disposizione internet senza limiti a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo con il modem Internet Box NeXXt Wi-Fi 6 ed Alexa Built-In. Tutto questo a 27,95 euro ogni mese. A seconda della copertura è possibile attivare l'offerta con queste tecnologie: FTTH fino a 2.5 Gbps, FTTC fino a 200 Mbps e ADSL fino a 20 Mega.

La tariffa in questione offre ben 3 mesi di Discovery+ inclusi nel prezzo. Inoltre, è possibile aggiungere in convergenza a seguito dell'attivazione di internet a casa anche una scheda SIM con 150 Giga di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a 7,95 euro mensili, invece di 10,95€.

L'eventuale SIM aggiuntiva è opzionale e non prevede alcun vincolo. Insomma, sarete liberi di passare ad altro gestore se troverete un'offerta più conveniente.

Costi ed altro

Fastweb NeXXt Casa Light include già nel contributo mensile l'attivazione ed il modem. Inoltre, l'operatore virtuale offre la possibilità di provare il suo servizio per 30 giorni ed in caso di insoddisfazione verrete rimborsati. La promozione in questione è attivabile online fino al 2o Luglio 2021, salvo eventuali proroghe.

