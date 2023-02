Fastweb Mobile: Promo 5G a 7,95 euro al mese

Se stai cercando un operatore di telefonia mobile che ti garantisca un piano tariffario ricco di servizi ma al tempo stesso conveniente, ti suggeriamo di attivare subito online la Promo 5G di Fastweb Mobile da 150 Giga a 7,95 euro al mese. Vediamo nel dettaglio cosa offre per il tuo smartphone.

Promo 5G Fastweb Mobile

Attivando online la Promo 5G di Fastweb Mobile, hai minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali senza nessuno scatto la risposta, chiamate verso 60 destinazioni internazionali, 100 sms e 150 Giga di traffico alla massima velocità con 5G incluso senza costi aggiuntivi. Quando sei all’estero hai pure 8 Giga di roaming in tutta Europa. Sono inclusi anche alcuni servizi gratuiti come la Segreteria Telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato”, il controllo del credito residuo ed il Trasferimento di chiamata. Hai pure i Corsi Fastweb Digital Academy utili per acquisire le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

Le tariffe sono chiare e trasparenti senza alcun vincolo di permanenza o costo nascosto. Il prezzo della sim è di 10 euro con spedizione gratuita. L’offerta prevede un canone mensile di 7,95 euro. L’ offerta può essere attivata sia dai già clienti Fastweb, sia da chi proviene da un altro gestore

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.