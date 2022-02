Fastweb Mobile Light: 50 GIGA in 4G a SOLI 5,95€

Fastweb ha deciso di fare marcia indietro e di rendere disponibile ancora una volta la sua Mobile Light. La nuova versione a differenza della vecchia non ha però la navigazione in 5G ma solo fino in LTE su rete TIM. Sempre con la solita ormai immancabile formula del senza vincoli e senza costi nascosti!

Vediamo però nel dettaglio come viene strutturata la tariffa disponibile online a meno di 6 euro mensili con spedizione gratuita della SIM a domicilio.

Fastweb Mobile Light: ecco il gradito ritorno della PROMO low-cost del Full MVNO!

Come abbiamo già detto, questa rivisitazione della promozione Mobile Light non offre più la tecnologia 5G di Fastweb ma si limita a proporre il bundle in 4G. Mantenendo lo stesso pricing, l'offerta mette a disposizione l'accesso gratuito ai webinar della Fastweb Digital Academy.

Nello specifico, la tariffa offre 50 Giga di traffico dati in LTE su rete TIM, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore nazionale e 100 SMS sempre verso tutti gli operatori. Il pacchetto è disponibile a soli 5,95 euro ogni mese. La promozione è una ricaricabile nuda e cruda. In alternativa, è possibile scegliere di rinnovare la mensilità tramite addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Tale offerta gode anche di 4GB di traffico dati da utilizzare in roaming con 100 messaggi e minuti senza limiti. Il bundle voce e dati è usufruibile in tutta Europa oltre che in Svizzera e nel Regno Unito. Fastweb, inoltre, garantisce che il prezzo mensile rimarrà invariato per 12 mesi.

Questa Mobile Light “rivisitata” è disponibile non solo per i nuovi clienti – sia in portabilità che non – ma anche per chi già possiede un'offerta Fastweb e desidera cambiarla.

Costi ed altro

Questa low-cost ha un contributo iniziale richiesto per la SIM pari a soli 10 euro una tantum. La spedizione, invece, è completamente gratuita.