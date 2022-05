Fastweb Mobile 5G: PROMO con 150GB a 7,95€

La Fastweb Mobile 5G è la tariffa dell’omonimo gestore a meno di 8 euro al mese attivabile solo entro fino mese. Questa promo presentata anche da Jannik Sinner, noto tennista italiano, è sicuramente una delle migliori in circolazione. L’offerta inoltre ha la tecnologia 5G inclusa nel prezzo ed è completamente assente da vincoli contrattuali e soprattutto da costi nascosti.

Il prezzo di 7,95 euro mensili è bloccato per 1 anno ed è attivabile da tutti i clienti sia in portabilità che come nuovo numero.

Fastweb Mobile 5G: i dettagli della PROMO

L’offerta di quest’oggi offre ben 150 Giga di bundle internet in 5G su rete WINDTRE, minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia e 100 SMS sempre verso tutti i gestori mobili. Tutto questo ad un prezzo mensile bloccato per ben 12 mesi di 7,95 euro mensili, senza vincoli e senza costi nascosti.

In questo canone troviamo, come sempre, i 6 Giga di internet in roaming oltre ai 500 minuti dall’Estero verso l’Italia e ai 100 SMS. Il traffico in roaming non è soltanto valido in Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Sempre inclusi nei 7,95 euro ogni mese ci sono anche ben 3 mesi di Corriere Digital Edition e la possibilità di accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy.

Fastweb, come in tutte le sue promo, dispone anche di alcuni addon quali la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo tramite 4046.

Inoltre ricordiamo che l’operatore controllato da Swisscom garantisce il blocco del costo mensile per ben 12 mesi.

Costi ed altro

La promozione di Fastweb che abbiamo visto sinora è attivabile qui sia per nuovi numeri che per richieste di portabilità solo entro il 31 Maggio 2022 e non prevede costi per la spedizione della SIM. La scheda invece ha un contributo iniziale pari a 10 euro una tantum.