Fastweb Mobile: 150 Giga a 7,95€ per TUTTI

La Fastweb Mobile ritorna attivabile ONLINE per tutti i clienti sia in portabilità sia per chi necessita di una nuova numerazione. Questa promozione, richiedibile da oggi, offre un bundle davvero completo a meno di 8 euro al mese.

Attualmente, l’offerta è disponibile fino al 31 Agosto 2022. Il prezzo, inoltre, è bloccato per ben 12 mesi. A differenza delle precedenti versioni, il 5G è incluso solo per i clienti che hanno attiva anche la Fibra di Fastweb

Fastweb Mobile: i dettagli della PROMO per TUTTI

La tariffa prevede 150 Giga anziché 90GB di internet anche in 5G su rete WINDTRE, minuti illimitati e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 100 messaggi sempre verso tutti i carrier mobili. Il tutto a soli 7,95 euro ogni mese. La promo si rinnova mensilmente tramite ricarica manuale oppure attraverso il RID bancario oppure con carta di credito.

Nel costo mensile ci sono anche ben 8 Giga di traffico dati in roaming con minuti illimitati dall’Estero verso l’Italia e 100 SMS. Il quantitativo in roaming è disponibile in tutta Europa ed anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Oltre al contenuto della promozione troviamo anche i corsi della Fastweb Digital Academy per coltivare il proprio talento digitale.

L’offerta include anche la Segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio “Ti ho chiamato”, la verifica del credito residuo e il Trasferimento di chiamata tutto compreso senza costi aggiuntivi.

Nel canone troviamo anche chiamate incluse verso più di 60 destinazioni internazionali.

Costi ed altro

Quest’offerta non prevede vincoli contrattuali ed è attivabile per tutti i nuovi clienti sia in portabilità che per chi richiede un nuovo numero entro il 31 Agosto 2022. Il costo per la spedizione della SIM è completamente gratuito. Per quanto concerne il costo d’attivazione ammonta a soli 10 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.