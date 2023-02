Fastweb Casa: PROMO a 29,95€ TUTTO INCLUSO

Fastweb Casa è sicuramente una delle più interessanti promo TUTTO INCLUSO attualmente disponibili nel mercato. Il prezzo richiesto è inferiore ai 30 euro mensili.

L’operatore inoltre offre ben 30 giorni di prova! Se non sarete soddisfatti, sarà possibile recedere dal contratto senza sostenere alcun costo.

Fastweb Casa PROMO BOMBA: i dettagli

La promozione all inclusive di Fatsweb offre internet senza limiti a casa, chiamte illimitate dal fisso verso qualsiasi numero mobile o fisso italiano, il Modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa Built-In e molto altro ancora. Il tutto per soli 29,95 euro ogni mese.

Il Modem fornito in comodato d’uso gratuito è sicuramente uno dei più interessanti sul lato tecnologico. Questo perché oltre al Wi-Fi 6, che garantisce una maggiore stabilità e copertura della propria rete wireless, dispone di alcune chicche esclusive come Alexa Integrato. Grazie a quest’ultimo è infatti possibile impartire dei comandi oppure ascoltare musica visto che il Modem ha degli speaker integrati.

Inoltre, compreso nel canone mensile troviamo anche una polizza sulla casa. Assistenza Casa by Quixa è inclusa gratuitamente e si rinnova ogni anno senza costi.

Oltre alla polizza che abbiamo visto sinora, questo operatore, include con la sua tariffa per internet a casa proprio come per le sue promo mobile anche i corsi della Fastweb Digital Academy. Anche questi webinar sono completamente offerti dal gestore telefonico.

Costi ed altro

L’attivazione di questa tariffa è davvero un gioco da ragazzi. Basterà infatti fare click qui ed inserire i dati richiesti.

Inoltre, la promozione gode di 30 GIORNI di PROVA. Il contributo iniziale è completamente azzerato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.