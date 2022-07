Fastweb Casa Light: FIBRA a soli 25,95€ al mese

Fastweb Casa Light è attualmente in promozione solo fino a DOMANI. Scopri come attivare la tariffa per avere internet illimitato contribuendo a salvare i nostri mari. L’operatore controllato dalla elvetica Swisscom, infatti, dona per ogni attivazione ben 20 euro al progetto Seaty di Worldrise.

Fastweb Casa Light: ecco l’offerta GREEN per davvero

L’offerta entry level offre internet flat fino a 2,5 Gigabit di velocità in download e 300 Mbps in upload con il Modem FASTGate incluso e le chiamate dal fisso verso fissi e mobili nazionali a consumo a 15 centesimi di euro al minuto. Tutto questo con un costo mensile pari a soli 25,95 euro. Tutto questo senza vincoli con la possibilità di provare l’abbonamento per un mese e richiedere il rimborso in caso di insoddisfazione.

Con il canone mensile c’è anche il famoso WOW Space, uno spazio in cloud illimitato per salvare i propri files. Inoltre, troviamo anche i webinar della Digital Academy, dei corsi per migliorare le proprie competenze digitali.

Inoltre, è possibile attivare in convergenza la promozione con 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi e 100 messaggi verso tutti a soli 7,95 euro mensili. In alternativa è disponibile anche una tariffa a 9,95 euro al mese con 300 Giga di internet in 5G, minuti senza limiti e 100 SMS verso tutti.

Tutto questo sempre senza vincoli e con attivazione gratuita per quanto riguarda le due offerte mobili.

Costi ed altro

La tariffa base Casa Light di Fastweb è attivabile ONLINE e nei Negozi solo entro DOMANI. Inoltre, ci sono 30 giorni di prova con la possibilità di rimborso in caso di insoddisfazione o per qualsiasi altro motivo. L’offerta, come da tradizione dell’operatore, è SENZA VINCOLI.

