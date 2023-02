Fastweb Casa è la proposta del momento per chi ha bisogno di attivare la Fibra Ultraveloce ad un prezzo TUTTO INCLUSO pari a meno di 30 euro mensili. Vediamo dunque cosa offre questa interessante promozione con 30 GIORNI di PROVA.

Fastweb Casa Fibra Ultraveloce: i dettagli della PROMO

La tariffa offre Internet senza Limiti anche in FTTH con chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi gestore mobile e fisso, il Modem Internet Box NeXXt con tecnologia Wi-Fi 6, Alexa integrato e molto altro ancora. Tutto questo per un canone davvero sorprendente! Stiamo parlando di appena 29,95€.

L’Internet Box NeXXt di Fastweb che viene fornito in comodato d’uso ha delle feature davvero interessanti. Una su tutte è quella relativa ad Alexa Built In. Il modem non è solo un device che permette di navigare ma anche un potente speaker in grado di svolgere molte funzioni.

Oltre alle chiamate senza limiti troviamo anche un’opzione inclusa nel prezzo. Stiamo parlando della polizza per la vostra casa denominata Assistenza Casa di Quixa.

Fastweb, inoltre, nel canone mensile include anche i webinar gratuiti della sua Digital Academy. All’abbonamento è possibile aggiungere con una spesa di soli 4 euro in più mensili anche l’Amplificatore Wi-Fi Booster.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora non ha alcun contributo previsto per l’attivazione. Inoltre, Fastweb offre ben 30 GIORNI di PROVA. In caso di insoddisfazione, l’operatore rimborserà tutti costi sostenuti nel periodo di test.

La spedizione del Modem Internet Box NeXXt è completamente GRATUITA.

