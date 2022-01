Fastweb Casa Fibra: Internet + Chiamate a 28,95€

Fastweb Casa mette a disposizione la sua Fibra Ultraveloce ad un prezzo davvero SHOCK! Stiamo parlando di appena 28,95 euro mensili, tutto compreso anche con le chiamate illimitate verso tutti. La promozione è disponibile solo fino a domani, 25 Gennaio 2022.

Fastweb Casa Fibra: i dettagli

La tariffa valida solo per le prossime 24 ore offre internet illimitato a casa 2,5 Gigabit, chiamate senza limiti e gratuite senza scatto alla risposta verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile e il Modem Internet Box NeXXt con Alexa integrato e tecnologia Wi-Fi 6 a soli 28,95 euro ogni mese. Oltre alle chiamate illimitate, Fastweb Casa offre anche uno spazio in cloud illimitato con il suo WOW Space.

L'apparato fornito in comodato d'uso gratuito è dotato di tecnologia Alexa Built-In, la stessa presente nei dispositivi Amazon Echo. In pratica, questo modem è anche un vero e proprio assistente virtuale.

Inoltre, sempre compreso nel costo mensile troviamo anche i corsi della Fastweb Digital Academy su tematiche come la Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social e Digital Soft Skills & Office.

Grazie a questi corsi è possibile acquisire le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione. Nella Fastweb Digital Academy è possibile accedere alle lezioni sia in modalità on-demand sia in live streaming.

L'apparato compreso nel canone mensile offre un'ottima copertura di segnale wireless grazie al Wi-Fi 6. In alternativa, per coprire più piani della vostra abitazione, è disponibile con un'aggiunta di soli 4 euro mensili il Wi-Fi Booster, un potente amplificatore di segnale che estende la copertura del Wi-Fi anche negli angoli più remoti.

Costi ed altro

Fastweb Casa Fibra è disponibile ONLINE senza costi di attivazione solo fino alla giornata di domani, 25 Gennaio 2022. Con questa offerta ci sono ben 30 giorni di prova per testare al meglio la connessione e richiedere il rimborso dei costi sostenuti il primo mese.