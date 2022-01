Fastweb Casa: Fibra e chiamate illimitate a 28,95€

Fastweb Casa è l'offerta a meno di 29 euro al mese con Fibra Ultraveloce, chiamate illimitate e Modem con Wi-Fi 6 e Alexa integrato in scadenza nelle prossime ore. Inoltre, nel canone mensile troviamo i corsi della Fastweb Digital Academy accessibili gratuitamente.

Fastweb Casa: i dettagli

L'offerta in questione prevede internet Flat a casa fino a 2,5 Gigabit, chiamate illimitate gratuite e senza scatto alla risposta da telefono fisso verso qualsiasi gestore mobile o fisso che sia e l'apparato Internet Box NeXXt con Alexa Built-In e Wi-Fi 6 a 28,95 euro al mese. Inoltre, nell'abbonamento c'è uno spazio in cloud illimitato per conservare al meglio i propri files. Questo grazie a WOW Space.

Come abbiamo detto all'inizio, incluso nel contratto troviamo la Fastweb Digital Academy, una vera e propria scuola pensata per le professioni digitali e creata in collaborazione con la Fondazione Cariplo. Tra le varie aree di formazione troviamo:

Digital Creativity

Digital Development & Security

Digital Marketing & Social

Digital Soft Skills & Office

Questi corsi sono accessibili gratuitamente sulla piattaforma Cariplo Factory in modalità on-demand oppure in live streming.

Il modem incluso ha l'assistente vocale Alexa integrato. Questo significa che oltre a gestire la propria connessione è possibile impartire ad Alexa dei comandi, proprio come succede con gli Amazon Echo.

L'Internet Box NeXXt che troviamo con l'offerta Fastweb Casa viene fornito in comodato d'uso gratuito e fornisce una copertura ed una stabilità di prim'ordine. Per le case su più piani, il provider offre la possibilità di aggiungere con 4 euro mensili anche un Wi-Fi Booster. Questo apparato permette di estendere il segnale Wi-Fi in qualsiasi angolo della casa.

Costi ed altro

Fastweb Casa offre tutto ciò che abbiamo appena visto a soli 28,95 euro mensili con la possibilità di provare il servizio per 30 giorni. L'offerta non ha costi di attivazione iniziali ed è disponibile SOLO fino a stasera, salvo proroghe.