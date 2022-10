Faro solare EXTRA potente con 320 LED a 9,99€: BOMBETTA Amazon

Installare un faro solare con 320 LED significa mettere in giardino o balcone un’unità luminosissima, pronta a fornire tanta luce completamente gratis. Infatti, grazie all’energia del sole, non serve pagare per l’elettricità: la bolletta si alleggerisce immediatamente.

Complice un golosissimo sconto presente su Amazon, puoi fare un vero e proprio affare. Investendo in una piccola scorta da 4 pezzi, ogni unità te l’accaparri a 9,99€ appena. Tutto quello che devi fare è essere veloce a spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Faro solare 320 LED: tantissima luce gratis

Ogni unità è completa di tutto quello che serve per funzionare in completa autonomia:

pannello solare per catturare l’energia del sole;

per catturare l’energia del sole; batteria ricaricabile tramite pannello;

ricaricabile tramite pannello; lampada composta da 320 LED ;

; sensore di movimento.

Non serve altro e non serve assolutamente installarle in prossimità di prese elettriche. Un paio di chiodi per fissare l’unità al muro – tenendo presente che il pannello solare deve essere ben esposto al sole – ed avrai finito. Da quel momento in poi, questo eccezionale faro solare funzionerà in totale autonomia, senza pesare sulla bolletta elettrica. La batteria si ricaricherà di giorno e concederà energia alla lampada di notte.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e accaparrati la scorta da 4 pezzi a 39,99€, meno di 10€ per ogni unità. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.