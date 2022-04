Faro solare di design: bellissimo ed economico, illumina GRATIS (18€)

Il faro solare spesso è “brutto”, nel senso più oggettivo del termine. Nonostante sia parecchio utile, qualcuno rinuncia all'acquisto perché rovinerebbe l'estetica del giardino o del balcone. Un vero peccato, se consideri che prodotti come questi permettono di ottenere un bel risparmio in bolletta.

Per fortuna il mercato ha intuito le esigenze e ha iniziato a creare soluzioni che siano anche super gradevoli per la vista. Quello che ho scovato in sconto su Amazon a 18€ circa appena è oggettivamente molto bello e non solo. Infatti, è anche dotato di pannello solare a parte, rispetto all'unità principale. Questo significa che puoi posizionarlo a diversi metri, lasciando la lampada dove più ti piace.

Grazie alle promozioni attualmente attive, puoi fare un vero e proprio affare e portare tutto a casa a 18€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce e completa l'ordine però, si tratta di un'occasione a tempo limitato.

Faro solare di design: utilità e bellezza insieme

Un modello compatto, molto gradevole a livello estetico, ma con tutto quello che serve per essere super utile. Soprattutto, ti permette di risparmiare sul costo dell'energia elettrica, perché la produci gratis grazie al sole.

L'installazione è semplicissima. Basta sistemare il pannello solare a favore di sole (naturalmente) e poi piazzare la lampada dove più ti serve. La accendi e te ne dimentichi: avverrà tutto in automatico. L'accensione e lo spegnimento saranno regolati dalla presenza di un sensore di movimento, che ti garantirà durata della batteria (ricaricata dal sole) per tutta la notte.

Insomma, un prodotto valido, che però è anche molto gradevole sotto il punto di vista estetico. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare. Completa l'ordine al volo da Amazon e accaparrati questo bellissimo faro solare di design a 18€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata, sii rapido.