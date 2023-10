Faro solare da 7500 lumen: una BESTIA a 17€ su Amazon (sconto 57%)

Questo non è un faro solare come gli altri. Si tratta di un potente sistema di luci a 3 teste indipendenti e in grado di supportar una potenza luminosa che arriva a ben 7500 lumen, grazie ai 305 LED ad alta efficienza.

Con lo sconto Amazon del 57%, puoi portarlo a casa a 17€ circa appena, se non è già finito. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Facilissimo da installare (non ci sono cavi da passare), ti permette di ottenere un potente fascio luminoso, che puoi indirizzare in 3 zone diverse. Perfetto per ottenere tanta luce in giardino, terrazza o balcone, senza fa lievitare la bolletta.

Il funzionamento è completamente automatico, inoltre. Merito del sensore crepuscolare e di quello di movimento. Il pannello solare si occuperà di ricaricare la batteria durante il giorno mentre quest’ultima fornirà energia al gruppo luminoso nelle ore serali.

Dando un’occhiata ai modelli di concorrenza, è quasi impossibile trovare – a questo prezzo – un faro solare in grado di offrire una luminosità di picco di ben 7500 lumen. Ecco perché devi approfittare al volo dello sconto Amazon del 57% e completare il tuo ordine. Lo prendi a 17€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.