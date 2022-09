Faro solare completo LUMINOSISSIMO con 308 LED a 9€: bombetta Amazon

Perché spendere in elettricità per illuminare giardino e balcone? Perché non approfittare dell’energia del sole? Scegliendo il faro solare giusto, completo e luminoso, l’investimento iniziale è ridicolo. Ho trovato in sconto un kit composto da 4 pezzi, ognuno dotato di: pannello solare, batteria e 308 LED che formano una lampada luminosissima.

Grazie agli sconti Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 37€ circa appena: più o meno 9€ per ogni pezzo. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolo di faro solare: a questo prezzo è imperdibile

Un prodotto che ha dalla sua, innanzitutto, la semplicità con cui si può installare. Basta un chiodino, essenzialmente, per fissarlo al muro nel punto in cui vuoi illuminare. Dopodiché, le componenti faranno il resto. Il pannello cattura la luce e ricarica la batteria integrata, che poi si occuperà di alimentare i 308 LED di notte, offrendo un fascio di luce luminisssimo. Il funzionamento generale è regolato dal sensore di movimento e puoi impostarlo come preferisci: in questo modo, sarà possibile ottimizzare l’autonomia energetica della batteria e garantirti luce per tutta la notte.

La cosa più interessante sai qual è? Non c’è alcun consumo di elettricità in bolletta per il funzionamento di queste lampade: viene tutto gratis dal sole. Essenzialmente, con una sola bolletta ti sarai praticamente ripagato l’intero kit. Non perdere l’occasione Amazon del momento e porta a casa questo kit con quattro pezzi di faro solare completo da 308 LED a prezzo piccolissimo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

