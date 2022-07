Faro solare ad alta intensità luminosa a 6€: taglia ORA la bolletta

Con un faro solare è facile illuminare un punto del giardino oppure il balcone senza sensi di colpa. Già perché questi prodotti, come il nome stesso suggerisce, prendono l’elettricità direttamente dal sole e quindi impattano zero in bolletta. Il prodotto perfetto, insomma, ma a una condizione: bisogna scegliere un modello che non deluda le aspettative e non costi troppo.

Per questo, quando ho scovato questa versione, ad alta intensità luminosa, in promo a 6€ circa appena al pezzo, non ho potuto resistere. Ogni unità è dotata di ben 178 LED, pronti a garantire sufficiente illuminazione per una area importante. In più, integra ovviamente il pannello solare (per catturare energia), la batteria (per accumularla) e il sensore di movimento per gestire il funzionamento del device. Super semplice da usare, per installare la lampada basta un chiodino, essenzialmente.

A questo prezzo, risultano un vero affare. Un affare che puoi direttamente fare su Amazon, accaparrandoti la scorta da 6 pezzi in promozione: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per portarla a casa a 38,49€. Ogni unità la prendi a 6€ circa, appunto. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Faro solare in sconto: è il momento di risparmiare

Come anticipato, è un prodotto super semplice da installare e configurare. Puoi scegliere fra diverse modalità di funzionamento, facendo affidamento sull’ottimo sensore di movimento integrato.

Per il resto, le lampade fanno tutto da sole: di giorno si ricaricano e di notte entrano in azione permettendoti di avere illuminazione dove serve. Insomma, un prodotto utilissimo, di elevata qualità e in grado di garantirti effettivamente una risparmio immediato in bolletta: alla rete elettrica di casa, fondamentalmente, non verranno mai collegate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.