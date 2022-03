Faro solare 430 LED: luce GRATIS potentissima, 3500 lumen (23€)

Decisamente, il modello di faro solare più completo che mi sia mai capitato di esaminare. Un modello con 430 LED, capace di generare luce fino a 3500 lumen. Illuminazione che sfrutta l'energia del sole, che è gratis, e non solo. Infatti, in caso di emergenza, questo gioiellino puoi ricaricalo usando la porta USB: va benissimo addirittura un powerbank.

Un prodotto unico nel suo genere e non solo per la sua potenza. Su Amazon è in corso una promozione che permette di portare a casa la confeziona da due pezzi a 46€ circa appena. Praticamente, ogni unità la porti a casa a 23€ circa ed è un investimento irrisorio, considerando la potenza del prodotto. Per approfittarne devi essere veloce però e completare l'ordine prima che la scorta finisca. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il più potente dei fari solari, adesso in sconto su Amazon

La gran quantità di LED, la potenza luminosa che arriva a 3500 lumen, la semplicità di installazione e la possibilità di usare la ricarica tramite porta USB come backup d'emergenza. Sono diversi i fattori che rendono questo faro solare una spanna sopra la concorrenza.

Il meccanismo di funzionamento base è sempre lo stesso degli altri modelli. Durante il giorno, l'ampio pannello solare recupera energia e ricarica la batteria. Di notte, l'accumulo alimenta la lampada e il sensore di movimento ne ottimizza il funzionamento, garantendo fino a 12 ore di autonomia.

Oltre a questo però, il faro solare che ho scovato oggi ha una marea di altri vantaggi già elencati. La sua potenza luminosa è quella che mi ha colpito di più in assoluto, soprattutto in abbinata al prezzo super concorrenziale. Non perdere l'occasione di portare a casa il pacco da due a una cifra super interessante: completa l'ordine al volo da Amazon per accaparrarti il kit a 46€ circa appena. Ogni unità la porti a casa a 23€ circa appena. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.