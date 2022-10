Faro solare 3 teste orientabili e 218 LED a 21€: tanta luce GRATIS

Una faro solare con 3 teste orientabili a 270 gradi e ben 218 LED per illuminare in modo fortissimo e completamente gratis. L’energia elettrica la prelevi direttamente dal sole: un ottimo modo per ridurre i costi in bolletta.

Un prodotto “all in one”, con tutto quello che occorre per funzionare. Tutto quello che dovrai fare tu è piazzarlo dove hai necessità di illuminare. Complice un goloso sconto del momento, puoi fare un ottimo affare su Amazon e portare a casa questo eccezionale prodotto a 21€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Faro solare con 3 teste: tantissima luce a costo zero

Un prodotto decisamente gradevole sotto il punto di vista del design, che puoi posizionare dove ti serve avere illuminazione. Non servono cavi elettrici o altro, ogni unità integra:

un pannello solare ;

; batteria ricaricabile;

3 teste indipendenti, che integrano 218 LED;

sensore di movimento.

Come vedi, non serve altro. Dovrai solo posizionare l’unità dove ti serve e poi sarà pronto a funzionare al meglio. Durante il giorno, il pannello ricaricherà la batteria integrata. Di notte, la lampada entrerà in funzione automaticamente, accendendosi e spegnendosi, grazie al sensore di movimento. Le tre teste indipendenti, sono orientabili a 270 gradi: potrai illuminare in diverse zone, con una sola lampada.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco, portando a casa un prodotto decisamente interessante come questo faro solare con 218 LED a prezzo piccolissimo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 21€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.