Far Cry 6 per PS4 e PS5: SCONTO FOLLE, su eBay costa meno di 20€!

Far Cry 6: l’ultimo episodio della serie in offerta ad un prezzo shock

Far Cry 6 rappresenta l’ultima uscita in ordine di tempo della serie di sparatutto open world. Ambientato nella fittizia isola di Yara, saremo chiamati a liberare la popolazione dalla feroce tirannia del dittatore locale e di suo figlio.

Riprendendo la struttura di gameplay dei vecchi episodi, l’ultimo Far Cry si contraddistingue per un sistema di gioco ricco, profondo e vario. Avremo subito a disposizione la possibilità di esplorare liberamente l’isola decidendo se dedicarci alla storia principale o alle numerose quest secondarie e terziarie che ci verranno proposte dagli abitanti.

Dal comparto grafico spettacolare, il gioco punta su un’estrema varietà di ambienti e situazioni, che diano all’utente la possibilità di scegliere come agire in qualunque momento, sfruttando un vasto arsenale di armi, oggetti, veicoli e velivoli nel modo che preferisce.

