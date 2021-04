In queste ore l’operatore WINDTRE sta inoltrando alcuni messaggi ai suoi clienti per proporre loro due tariffe della gamma Family attivabili a meno di 10 euro al mese.

Family: ecco le iniziative di WINDTRE

I clienti WINDTRE più fortunati stanno ricevendo a partire da ieri degli SMS con due proposte molto interessanti. Il messaggio offre la possibilità di attivare la promo voce e dati Family Easy Pay e la Cube Large Family solo internet.

La prima tariffa Family Easy Pay gode di ben 50 Giga di internet in LTE, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS ad appena 9,99 euro ogni mese.

L’altra proposta riguarda la Cube Large Family Easy Pay una soluzione molto utile per chi ha la necessità di avere una connessione dati senza linea telefonica. Nello specifico, la promozione mette a disposizione 100 Giga mensili di traffico a 9,99€ al mese, anziché 12,99€. In questo caso oltre alla SIM è incluso nel canone mensile il dispositivo WebCube 4G+ per 2 anni.

Costi ed altro

Ambedue le offerte che abbiamo visto in questo articolo hanno un costo di attivazione una tantum di soli 6,99€. Oltre a questo ammontare è previsto un contributo di 10€ per la SIM. Inoltre, queste due proposte possono essere attivate solo nei WINDTRE Store entro e non oltre il 16 Maggio 2021.

Wind 3

Tariffe