Fai l'upgrade con il Redmi Note 12 Pro: solo oggi a un super prezzo

Vuoi uno smartphone differente con quel qualcosa in più? Allora scegli il Redmi Note 12 Pro e fai l’upgrade tecnologico della tua vita. Tra l’altro, proprio oggi e per poche ore soltanto è in offerta speciale sul Mi Store. Acquistalo subito a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro. Queste offerte del giorno programmate sono un’ottima soluzione per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Completo in tutto, questo telefono è perfetto per chi cerca fotocamere professionali, display spettacolare, batteria di lunga durata e componentistiche premium resistenti e longeve. Insomma, un vero e proprio affare da non perdere. Partiamo subito dal comparto fotografico con sensore IMX766 Sony che garantisce più luce in entrata e una messa a fuoco automatica All-pixel.

Redmi Note 12 Pro: tutto quello che cerchi

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro è tutto quello che cerchi in uno smartphone di punta. Bella fotocamera principale da 50MP, ottimo processore MediaTek Dimensity 1080 con processo di produzione 6 nm, 6GB di RAM e 128GB di ROM per un multitasking perfetto ed estremamente fluido. Un concentrato di tecnologia al tuo servizio per non rinunciare proprio a nulla. Un vero dispositivo pro da avere assolutamente.

Il display con tecnologia Flow AMOLED FHD+ da 6,67 pollici regala colori brillanti e vivi in qualsiasi condizione di luce ambientale. Grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 120Hz hai una fluidità speciale. La luminosità massima di 900 nit ti permette di vedere bene anche sotto la luce diretta del sole. Approfitta subito di questa offerta del giorno sul Mi Store. Acquistalo ora a soli 299,90 euro, invece di 399,90 euro.

