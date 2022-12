Fai TANA ai LADRI a ogni ora del giorno con QUESTA TELECAMERA Wi-Fi da esterno (50€)

Abiti in una città dove i ladri sono di casa? Oppure ti sei appena trasferito in campagna e vuoi sentirti più al sicuro? Approfitta allora dell’offerta di oggi di Amazon sulla telecamera Wi-Fi da esterno di Imou, in sconto del 29% e disponibile ancora per poco a soli 49,99 euro.

Se fai subito, hai anche diritto a uno sconto ulteriore applicando un coupon del 30%: vai alla pagina dell’offerta e aggiungi un segno di spunta nel quadratino accanto ad “Applica coupon 30%”. L’offerta è limitata a pochi pezzi, non sappiamo se e quanto durerà, l’unico consiglio che possiamo darti è di fare in fretta senza indugiare oltre.

Telecamera Wi-Fi da esterno di Imou, fino a 4 modalità di visione

Il fiore all’occhiello della telecamera Wi-Fi da esterno del marchio Imou è la visione notturna in quattro modalità: a raggi infrarossi, a colore, smart e spento.

La modalità a raggi infrarossi è in grado di restituire immagini in bianco e nero nitide anche in condizioni di totale oscurità. Quella a colore consente di vedere una ripresa illuminata e a colori, sfruttando i due faretti integrati. La modalità Smart invece è in grado di accendere in automatico i faretti non appena rivela un movimento sospetto, mostrando da subito un’immagine a colori di quello che sta accadendo. Impiegando la modalità Spento, elimini del tutto l’inquinamento luminoso.

Non appena rileva un movimento sospetto, la telecamera da esterno di Imou ti invia una notifica istantanea, ovunque ti trovi. E se la connessione a Internet cade, la telecamera riesce comunque a riprodurre il filmato in streaming grazie al supporto della modalità soft AP.

Non aspettare ancora, corri a mettere in carrello ora la telecamera Wi-Fi da esterno di Imou all’eccezionale prezzo di 49,99 euro. Sono rimasti gli ultimi prezzi, affrettati.

