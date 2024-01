FAI PRESTO! Questa Lavatrice Samsung a soli 294€ è un'OCCASIONE D'ORO

Quella che ti stiamo per presentare è una delle migliori offerte di questo 2024 appena iniziato! Stiamo parlando della lavatrice Samsung Serie 4000T che vede il suo prezzo di listino 749,00€ diventare piccolissimo. Grazie all’offerta a tempo limitato, infatti, la potrai far tua a soli 294,99€! Stiamo parlando di uno sconto mastodontico da ben 454,01€!

Tutte le caratteristiche della lavatrice Samsung Serie 4000T

Tra le caratteristiche più innovative spicca il ciclo di vapore igienizzante, un elemento distintivo della Serie 4000T. Attraverso un potente getto di vapore emesso dal fondo del cestello, questo ciclo si distingue per la capacità di rimuovere lo sporco ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, garantendo un bucato impeccabilmente pulito e igienizzato.

Il motore Digital Inverter della lavatrice Serie 4000T di Samsung rappresenta un altro punto di forza, progettato per fornire prestazioni elevate e una durabilità senza precedenti. Con un funzionamento più silenzioso ed efficiente rispetto ai motori tradizionali, questo motore assicura una lunga durata, sostenuta da un’ottima garanzia ventennale.

Il cestello Diamond si contraddistingue, poi, per le sue linee sinuose a forma di diamante, garantendo un trattamento delicato ai capi. I piccoli fori di uscita dell’acqua contribuiscono a proteggere i tessuti, evitando che i capi si incastrino durante il ciclo di lavaggio.

Un altro aspetto significativo è il sistema automatico di monitoraggio degli errori Smart Check. Questo sistema rileva e riconosce eventuali problemi, fornendo soluzioni immediate attraverso un’app per smartphone e tablet. Un’innovazione che non solo permette di risparmiare tempo, ma previene anche chiamate all’assistenza, garantendo un’esperienza d’uso senza inconvenienti.

