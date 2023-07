Fai ESPLODERE i gattini con il gioco VM18 più famoso al mondo

Hai mai desiderato un gioco che ti facesse scoppiare dalle risate? Bene, preparati a esplodere di allegria con Exploding Kittens VM18 di Asmoodee.

Un’esplosione di fuse con questo gioco da tavola targato Asmodee

Con Exploding Kittens VM18 di Asmoodee, non esiste più partita noiosa o serata monotona. Il gioco è carico di azione, suspense e situazioni imprevedibili che ti faranno ridere fino alle lacrime. Il concetto è semplice: evitare di fare esplodere i gattini esplosivi, ma solo se sei abbastanza fortunato e strategico. Chiama gli amici e preparati a una esplosione di divertimento.

Non preoccuparti, non è necessario essere un esperto dei giochi da tavolo per partecipare. Prendi in mano le tue carte e utilizza gli incredibili poteri dei gattini per disinnesca la gatto-bomba. Ma fai attenzione, perché se esplodono sei fuori dal gioco. Come puoi intuire dal nome, questa versione è consigliata per chi ha più di 18 anni, ma devi sapere che esiste anche una versione completamente children friendly.

Questo divertente gioco da tavolo è perfetto per feste e le serate tra amici. Si gioca dai 2 ai 5 giocatori e la durata media di una partita è intorno ai 15 minuti. Le 56 carte del deck sono super colorate e condite da battute black humor, se vuoi ampliare il divertimento puoi acquistare anche i set d’espansione. Naturalmente questa versione del gioco è in italiano, perfetta per capire subito le battute e ridere tra un’esplosione e l’altra.

