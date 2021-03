Facebook ha in programma di iniziare a far tornare i dipendenti in ufficio a partire dal mese di maggio, dopo oltre un anno di lavoro da remoto a causa della pandemia da CoVid-19; questo è quanto emerge in questi giorni da un report redatto da Bloomberg.

Facebook: finalmente torna il lavoro dal vivo

L’amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato piani di lavoro a distanza vicino all’inizio della pandemia, promettendo a circa la metà dei suoi dipendenti che avrebbero potuto lavorare da remoto anche negli anni a venire. Fino ad adesso tuttavia, in azienda, il lavoro “live” è stato limitato con poche persone all’interno della struttura.

Adesso, grazie all’efficacia dei vaccini, Facebook sta riaprendo i suoi uffici nella Bay Area, inclusa la sede di Menlo Park, ma sta ancora limitando la capacità al 10% (è solo l’inizio=. L’azienda si aspetta che i suoi uffici più grandi non raggiungano il 50% della capacità fino a settembre, scrive Bloomberg. Oltre a limitare il numero di persone che lavorano in stretta vicinanza, la compagnia prevede anche di richiedere maschere, distanze sociali e test CoVid-19 settimanali.

Uber spera di far tornare i dipendenti in ufficio ancora prima. La società di ride-sharing ha annunciato che riaprirà la sua sede di Mission Bay, a San Francisco, il 29 marzo, con una capacità limitata del 20%, secondo quanto dichiarato da Reuters. Uber prevede di seguire restrizioni simili a quelle di Facebook, richiedendo l’utilizzo di mascherine sul lavoro, pulizie e sanificazioni regolari e altro ancora.

Altre società tecnologiche all’interno e all’esterno della California stanno adottando un approccio più misto (o semplicemente non hanno ancora annunciato piani). Twitter ha fatto un grande passo avanti e ha reso il lavoro da casa a tempo indeterminato un’opzione per tutti i dipendenti all’inizio della pandemia. Tuttavia, la società non ha una data stabilita per la riapertura degli uffici, ma un portavoce della società a The Verge ha ribadito che “sarà graduale, ufficio per ufficio e con una capacità del 20% per iniziare“.

Google e Microsoft stanno esaminando modelli di lavoro ibridi in futuro, con quest’ultima che inizierà con la riapertura della sua sede di Redmond, Washington, il 29 marzo. L’azienda prevede inoltre che il lavoro part-time da casa diventi uno standard per tutti i dipendenti dell’ufficio.

Apple non ha risposto alla richiesta di ampliare i suoi piani per il ritorno al lavoro di persona, ma è stato riferito che la società ha ordinato ad alcuni membri del personale di tornare nei suoi uffici già a maggio 2020.

Elettronica