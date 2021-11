Facebook rinuncerà al targeting pubblicitario basato su "interessi sensibili"

Si annunciano importanti cambiamenti per quanto concerne le campagne pubblicitarie diffuse su Facebook e, chiaramente, su Instagram. Sarete certamente al corrente del fatto che, in fase di ottimizzazione, l'inserzionista abbia la possibilità di scegliere il target di riferimento in base a specifici criteri che vadano a configurare una fetta di pubblico ben precisa. D'ora in avanti, alcune opzioni non saranno più disponibili.

Novità per le campagne pubblicitarie su Facebook ed Instagram

Riportiamo di seguito le precisazioni condivise all'interno di un post pubblicato nel blog ufficiale di Meta:

“A partire dal 19 gennaio 2022 rimuoveremo le opzioni di targeting dettagliato relative ad argomenti che le persone potrebbero percepire come sensibili, tra cui le opzioni che fanno riferimento a cause, organizzazioni o personaggi pubblici relativi a salute, razza o etnia, affiliazione politica, religione o orientamento sessuale”

La modifica segue la recente decisione di interrompere la raccolta dei dati per il riconoscimento facciale sulla sua piattaforma, sempre in ottica di tutela della privacy. Da precisare però che gli inserzionisti potranno continuare a sviluppare campagne pubblicitarie su Facebook ed Instagram scegliendo il pubblico di destinazione in base a parametri come zona geografica, sesso ed età.