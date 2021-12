Facebook: gli utenti segnalano problemi nel caricamento dei commenti

Numerosi utenti di Facebook, in questi ultimi giorni, stanno segnalando problemi relativi al caricamento dei commenti al di sotto dei post: rallentamenti che, in alcune circostanze, rendono praticamente impossibile completare l'operazione e costringono ad un refresh della pagina prima di mettere in atto un nuovo tentativo. Tali impedimenti sembra si stiano verificando sia sulla versione desktop e sia a bordo dell'applicazione per smartphone e tablet.

Facebook “va a singhiozzo”, ancora una volta

Comportamenti anomali che si manifestano in diverse maniere: talvolta, al di sotto dei post viene solamente indicato il numero di commenti presenti ma cliccando sul relativo link per visualizzarli si va incontro ad un caricamento infinito e senza buon esito, come mostra l'immagine condivisa di seguito:

Altre volte invece si rende necessaria una doppia operazione affinché i commenti possono essere visualizzati: dopo aver cliccato su numerino accanto all'indicatore delle condivisioni, appare la scritta “visualizza commenti” e solo dopo aver cliccato anche su di essa vengono mostrati i commenti pubblicati per quello specifico post:

Non è chiaro se si tratti di bug momentanei, risolvibili con i prossimi aggiornamenti di Facebook, o se i problemi tecnici appena descritti siano la spia di preoccupanti “indecisioni” nei server del social network: in ogni caso, vi terremo informati sui futuri sviluppi.