Facebook e Instagram: persone e temi più discussi del 2021

Facebook e Instagram, come ben sappiamo, offrono moltissimi spunti di discussione per gli utenti: attualità, sport e (soprattutto dal 2020) salute sono tra i temi che vanno per la maggiore e che, con estrema facilità, riescono a scatenare le discussioni più accese (e talvolta problematiche).

Di cosa si è parlato di più su Facebook e Instagram nell'ultimo anno?

Meta ha individuato le parole che, più di tutte, hanno registrato picchi di utilizzo nel corso del 2021 all’interno dei post e dei commenti sulle sopracitate piattaforme. Di seguito, andremo ad elencarle in base alla specifica categoria:

Attualità

bitcoin

ibernazione

intelligenza artificiale

stato di emergenza

vaccino

Identità di genere

eterosessualità

identità di genere

lesbismo

orientamento sessuale

transfobia

Temi sociali

disabilità

diritti umani

divorzio

femminicidio

genocidio

Sostenibilità

auto elettrica

mobilità sostenibile

pannello solare termico

pompa di calore

risparmio energetico

Terra

biodiversità

clima

delfini

livello del mare

ora della Terra

Salute e benessere

pilates

pole dance

psicoterapia

respirazione

vegetarianismo

Arte e cultura

Banksy

Eurovision

Frida Kahlo

MAR (Museo d’Arte della città di Ravenna)

Pagliacci (Opera di Leoncavallo)

Viaggi

Cesenatico

Costiera Amalfitana

Isole Eolie

Monte Conero

Polignano a Mare

Sport

Giochi Olimpici estivi

José Mourinho

Leonardo Bonucci

Paulo Dybala

UEFA Europa League

Colonne sonore

Cold Heart di Elton John feat. DuaLipa

Finché non mi seppelliscono di Blanco

La più Bella di Mecna

MAMMAMIA dei Måneskin

My Heart Goes (La Di Da) di Becki Hill

Insomma, un 2021 piuttosto incandescente per Facebook e Instagram che, in misura sempre più marcata, stanno diventando (purtroppo?) anche i principali mezzi di informazione per gran parte dell'utenza (nonostante le fake news siano ancora molto radicate).