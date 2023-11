Facebook ed Instagram a pagamento: è il momento di scegliere

Dopo averne parlato a lungo in nostri precedenti articoli, gli utenti di Facebook ed Instagram stanno iniziando a visualizzare un banner contenente le istruzioni su come aderire al tanto chiacchierato servizio di abbonamento.

Qualora accettassero, gli utenti potrebbero utilizzare i due social network senza la necessità di condividere i propri dati personali per la profilazione e senza essere esposti a pubblicità, il tutto in cambio di un pagamento mensile.

Quanto costa l’abbonamento a Facebook ed Instagram?

Diamo intanto uno sguardo all’avviso che, proprio in questi giorni, Meta ha deciso di mostrare agli iscritti di Instagram e Facebook:

Come detto, per gli utenti è prevista la possibilità di continuare ad utilizzare gratuitamente i due servizi ma con le inserzioni. In alternativa si può fare a meno degli annunci su Facebook ed Instagram corrispondendo un determinato canone. Qualora si optasse per la prima opzione, Meta utilizzerebbe i cookie per personalizzare le inserzioni pubblicitarie.

L’abbonamento costa 9,99 euro al mese per la versione web e 12,99 euro al mese per la versione mobile. La differenza è dovuta alla commissione che Google ed Apple applicano sui pagamenti effettuati tramite i loro store. Nelle fasi iniziali, l’abbonamento a Facebook ed Instagram includerà tutti gli account dell’utente, ma dal 1° marzo 2024 sarà applicata una tariffa aggiuntiva di 6 euro al mese (8 euro su Android e iOS) per ogni account aggiuntivo.