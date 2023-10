Facebook e Instagram a pagamento: 10€ per non vedere pubblicità

Meta sta prendendo in considerazione l’idea di far pagare agli utenti europei una determinata cifra al mese per avere Instagram senza pubblicità o eventualmente per l’accesso ad Instagram e Facebook su desktop nel medesimo modo, il tutto come alternativa alla condivisione di dati per la pubblicità. Si tratterebbe di una svolta epocale per questi due servizi.

L’iniziativa nasce come una risposta alle regole dell’Unione Europea che potrebbero limitare la capacità di Meta nel mostrare annunci personalizzati senza il consenso degli utenti, mettendo in pericolo le sue entrate principali. La proposta è stata presentata alle autorità di regolamentazione come un modo per evitare tali restrizioni e mantenere un flusso di entrate pubblicitarie.

Instagram e Facebook senza pubblicità

Meta ha elaborato un piano che prevede di addebitare agli utenti circa 10 euro al mese, intorno ai 10,50 dollari, per l’accesso su desktop ad un account Facebook o Instagram, con un costo aggiuntivo di circa 6 euro per ciascun account collegato. Sui dispositivi mobili, il costo aumenterebbe a 13 euro al mese, considerando le commissioni applicate da Apple e Google sugli acquisti in-app.

Mark Zuckerberg non ha nascosto la sua disponibilità nel considerare un servizio a pagamento come risposta ad una maggiore attenzione alla privacy. All’inizio di quest’anno, in un panorama di crescente interesse per abbonamenti ad app come Snapchat ed X (ex Twitter), Meta ha persino lanciato un servizio di verifica degli utenti a pagamento, in linea con questa tendenza verso modelli di business alternativi.

A questo punto, resta solo da capire se le autorità di regolamentazione in Irlanda o Bruxelles riterranno il nuovo piano conforme alle leggi dell’UE, o se insisteranno affinché Meta possa offrire versioni più economiche o addirittura gratuite di Facebook ed Instagram, con annunci non personalizzati in base all’attività digitale dell’utente: per adesso, la Commissione Europea non ha rilasciato alcun commento a riguardo.