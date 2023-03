Facebook e Messenger: un "divorzio" che sta per essere annullato

Sono passati diversi anni da quando la società ha deciso di eliminare Messenger dall’app mobile di Facebook: nove, per l’esattezza. Ora, giunge un clamoroso dietrofrónt: Meta sarebbe infatti intenzionata a riunire le due realtà. In un post ufficiale, Tom Alison (responsabile di Facebook) ha scritto quanto segue:

“Stiamo sperimentando la possibilità per gli utenti di accedere alla loro casella di posta di Messenger all’interno dell’app di Facebook e vedrete che presto espanderemo questo test.”

Resta da capire, nel concreto, in quali modalità verranno portate avanti le suddette intenzioni, sperando che il popolare social network eviti di complicarsi inutilmente la vita (come troppe volte già è accaduto).

C’è un “ritorno di fiamma” tra Facebook e Messenger

Meta ha rimosso Messenger dall’app di Facebook nell’ormai lontano 2014. Come detto, non è ben chiaro se l’intenzione sia quella di riportare la messaggistica nella versione mobile del social network o se ci siano altre strade da percorrere. In ogni caso, avere un’applicazione in meno da gestire sullo smartphone sarebbe certamente una buona cosa. Non si esclude poi che, dopo questa eventuale (re)integrazione, gli utenti possano essere in grado di inviare messaggi anche agli iscritti di Instagram.

Il post pubblicato sul sito ufficiale giunge poi come una sorta di rassicurazione: “Facebook non è morto, né sta morendo”, questo grazie ai suoi oltre 2 miliardi di utenti (attivi?). Una delle dichiarate ragioni per cui Meta sarebbe propensa a riportare Messenger nell’app di Facebook è quella di “rendere più facile per le persone condividere ciò che scoprono su Facebook tramite messaggistica, quando, dove e come vogliono, senza dover passare ad un’altra app”.

Sappiamo bene come uno dei più temibili avversari sulla piazza, vale a dire TikTok, consenta agli utenti di condividere con gli amici i video della piattaforma tramite la messaggistica integrata. Quindi, da un lato Meta sta invertendo la rotta e tornando ad un “vecchio modo di fare le cose”, dall’altro sta ancora una volta imitando un diretto concorrente. A prescindere dalle vere motivazioni, la strategia da sviluppare nell’imminente futuro sembra quella di celebrare un nuovo matrimonio tra Facebook e Messenger (sperando che non si riveli una semplice ed evitabile “minestra riscaldata”).