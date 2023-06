F1 23: SU I MOTORI, preordinalo adesso con il 10% di sconto

Hai mai sognato di sentire l’emozione di essere dietro al volante di una potente monoposto, sfrecciare a velocità folli e battere record di tempo sulle piste più iconiche del mondo?

Il tuo sogno sta per diventare realtà con F1 23, l’ultimo capitolo della pluripremiata serie di giochi di Formula 1, che puoi preordinare adesso su Amazon a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 71,99 euro, invece dei consueti 79,99 euro. Lo riceverai a casa direttamente venerdì 16 giugno, giorno del D1.

F1 23: un mondo di opportunità e un’esperienza senza precedenti

F1 23 è il culmine dell’eccellenza nel mondo dei giochi di corse automobilistiche. Grazie alla collaborazione con i piloti professionisti di Formula 1 e agli sviluppatori di fama mondiale, questa ultima iterazione ti offre un’esperienza di guida senza precedenti. Il realismo e la precisione con cui è stato riprodotto ogni dettaglio delle monoposto, dei circuiti e delle condizioni meteorologiche ti faranno sentire come un vero pilota di Formula 1.

Con F1 23, potrai immergerti in un mondo ricco di opportunità. Scegli di correre nella modalità carriera e costruisci la tua reputazione nel mondo delle corse, negozia contratti, migliora la tua monoposto e sfida i tuoi avversari in ogni gara. Oppure, metti alla prova le tue abilità contro giocatori di tutto il mondo nella modalità multiplayer online. Che tu sia un appassionato di lunga data o un novizio nel mondo dei giochi di corse, F1 23 offre un’esperienza personalizzata adatta a tutti i livelli di abilità.

Inoltre, grazie alla potenza delle console di nuova generazione, F1 23 ti stupirà con la sua grafica mozzafiato e il sonoro coinvolgente. Ogni dettaglio, dalla texture delle piste alla scia delle gomme, è stato riprodotto con cura per offrirti un’esperienza visiva indimenticabile. Inoltre, l’audio di qualità ti farà immergere completamente nel mondo delle corse, facendoti sentire come se fossi nel mezzo dell’azione.

Non perdere tempo, perché questa offerta è valida solo per un periodo limitato. Preordina F1 23 su Amazon al prezzo esclusivo di soli 71,99 euro, risparmiando ben 8 euro rispetto al prezzo di listino. Sarai tra i primi a ricevere il gioco direttamente a casa tua al momento dell’uscita previsto per venerdì 16 giugno.

