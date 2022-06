F-Secure TOTAL: protezione finlandese da virus, hacking e tracciamenti

Oggi puoi avere tutta la protezione che ti serve in un’unica soluzione. Grazie a F-Secure TOTAL metti al sicuro i tuoi dispositivi da tutte le minacce del Web. Virus, hacking e tracciamento saranno solo un lontano ricordo.

Al 50% di sconto ottieni la migliore protezione possibile Made in Finlandia. Facile da installare, questo software agirà immediatamente creando uno scudo protettivo tra te e gli attaccanti della rete. Dati personali, bancari, dettagli di pagamento, foto, documenti e molto altro saranno come in cassaforte.

Installando F-Secure TOTAL avrai incluse una serie di funzionalità utilissime in grado di rendere invalicabile la tua privacy e quella della tua famiglia. Compatibile con qualsiasi dispositivo, PC, Android, Mac e iOS, questo sistema di sicurezza offre:

Safe Sicurezza Internet , per proteggere da virus e ransomware, assicurarsi shopping e banking online sicuri e un controllo avanzato per genitori;

, per proteggere da virus e ransomware, assicurarsi shopping e banking online sicuri e un controllo avanzato per genitori; Freedome VPN , per una navigazione sicura e privata con connessioni crittografate e indirizzo IP nascosto;

, per una navigazione sicura e privata con connessioni crittografate e indirizzo IP nascosto; ID Protection Password Manager, per mettere al sicuro e gestire comodamente le password con avvisi in tempo reale in caso di violazioni.

F-Secure TOTAL è finalmente arrivato anche in Italia

Approfitta dell’offerta al 50% e acquista F-Secure TOTAL a soli 44,99 euro, invece di 99,99 euro l’anno. Grazie a questa soluzione potrai proteggere contemporaneamente fino a 5 dispositivi. Inoltre, avrai inclusi l’assistenza gratuita e il rimborso entro 30 giorni.

Bloccando i virus della rete proteggerai anche il tuo denaro, ormai sempre più a rischio di attacchi cybercriminali. Grazie a una VPN integrata, sarai protetto anche durante la tua navigazione nel Web. I dati crittografati non potranno essere registrati da nessuno.

Le tue password saranno al sicuro e quindi la tua identità online protetta. Tutte le violazioni saranno segnalate per tempo così da agire immediatamente e senza riserve. In più, il servizio è stato ottimizzato per lo streaming e il gaming.

Non perdere altro tempo e approfitta di questa fresca promozione. Ottieni F-Secure TOTAL a soli 44,99 euro, invece di 99,99 euro l’anno. Attiva subito la protezione definitiva per tutti i tuoi dispositivi e per quelli della tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.